نتنياهو يوجه اتهاماً لأردوغان بوقوفه خلف عدم تسليم تركيا نقشا تاريخياً لإسرائيل

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل عام 1998.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال زيارة نفق تهويدي قرب المسجد الأقصى برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال نتنياهو، إنه سعى عام 1998 للحصول على "نقش سلوان" التاريخي الذي عثر عليه في القدس خلال العهد العثماني والموجود حاليا في متحف الآثار بإسطنبول.

وهذا النقش يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود، بحسب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وروى نتنياهو أنه تواصل في عام 1998 مع مسعود يلماز رئيس الوزراء التركي آنذاك، وعرض عليه مبادلة نقش سلوان مع أي قطعة أثرية عثمانية موجودة في القدس.

وأردف: "قلت له هناك آلاف القطع الأثرية العثمانية في متاحفنا. اختر ما يعجبك، ولنستبدله بنقش سلوان، لكنه رفض".

وأضاف أنه عندما سأل يلماز عن سبب رفضه، أجابه بأن هناك قاعدة شعبية متنامية يقودها رئيس بلدية إسطنبول (حينذاك) رجب طيب أردوغان، وأن هذه القاعدة ستغضب كثيراً إذا تم تسليم النقش لإسرائيل.

وفي نهاية كلمته، قال نتنياهو متهجما على الرئيس أردوغان: "سيد أردوغان، هذه (القدس) مدينتنا، وليست مدينتك. ستبقى مدينتنا دائماً. ولن تُقسّم مجدداً".

والثلاثاء، من جانبه، قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، إن تصريحات نتنياهو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، "باطلة ولا قيمة لها".

المصدر.. AA