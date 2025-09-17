نوزاد شيخ كامل: قرار خفض الحصص الغذائية لن يُنفّذ حالياً

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة الاتحادية عن إحداث تغييرات في نظام الحصة التموينية الشهرية.

ومن جانب آخر، صرّح المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان بأن تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي سيلحق الضرر بالمواطنين.

أصدر مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية في 1 أيلول 2025 جملة من القرارات الجديدة بخصوص الحصة التموينية، وجاء في بيان رسمي: سيتم إيقاف صرف الحصص التموينية للموظفين والمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم مليون دينار. هذا الإيقاف ينطبق فقط على الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا، ويحصل أفراد الأسرة الآخرون على حصصهم الغذائية.

من جهته، أوضح المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، في تصريح خاص لكوردستان24: هذا القرار في هذه الظروف قاسٍ بالنسبة للإقليم. الموظف المتقاعد الذي يتقاضى مليون دينار وهو رب أسرة إذا قُطعت حصته، أو الموظف الذي راتبه مليون ونصف وتُحرم أسرته كلها من الحصة، فذلك يثير استياءً واسعاً.

وأضاف: لقد أوضحنا موقفنا لوزارة التجارة بالإقليم والجهات المعنية، وأكدنا أن تطبيق هذا القرار الآن سيضر بالمواطنين، لذلك لن يُنفذ في الوقت الراهن.

كما قال: هذا مجرد مقترح، وينبغي لمجلس الوزراء تأجيل تطبيقه إلى شهر كانون الأول المقبل.

وبشأن استحصال مبلغ مالي من المواطنين مقابل تسلم الحصة التموينية، بحيث يُرفع من 500 دينار إلى ألف دينار بحجة استخدام المبلغ لتأمين وتطوير مفردات الحصة، قال نوزاد شيخ كامل: هذا أيضاً لن يُطبق حالياً.

ومن جانب آخر، دعت وزارة التجارة الاتحادية في بيان لها وكلاء المواد الغذائية والطحين إلى مراجعة مراكز التوزيع لتسلم الحصة التموينية الشهرية والطحين بهدف إيصالها إلى المواطنين.

وأكدت الوزارة: المبلغ المطلوب من المواطنين هو 500 دينار فقط، وننفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة أجور التوزيع أو إجراء تغييرات في آليات الاستلام.

مشددة على أن هذه الإجراءات لن تُطبق في الوقت الحالي.