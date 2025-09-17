بدء العمل في المرحلة الثالثة من شارع 60 متري في دهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في دهوك عن استمرار العمل في المرحلة الثالثة من مشروع شارع 60 متري في ناحية تناهي، الذي يربط مركز مدينة دهوك بقضاء سيميل.

وأفاد المهندس المشرف على المشروع، حميد عبد الرحمن، بأن هذه المرحلة، التي تمتد على طول ثلاثة كيلومترات، قد بدأت من منطقة كيفلا وصولًا إلى مجمع القرية الفرنسية، بتكلفة إجمالية تزيد عن 12 مليار دينار عراقي، حيث من المتوقع إنجازها خلال هذا العام لتوضع في خدمة المواطنين.

وأشار عبد الرحمن إلى أن 60% من أعمال هذه المرحلة قد أُنجزت حتى الآن، مع توقعات بالانتهاء منها قبل الموعد المحدد.

من جانبه، أكد مدير ناحية تناهي، شعبان خليل، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الشارع الذي يُعد من المشاريع الحيوية لحكومة إقليم كوردستان في محافظة دهوك.

وأضاف خليل أن إنجاز هذا المشروع سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري على الطريق الرئيسي بين دهوك وسيميل، وتسهيل حركة المواطنين، بالإضافة إلى دوره في تطوير المنطقة ورفع القيمة العقارية للأراضي المحيطة به.

يُذكر أن العمل في المراحل الثلاث الأولى من المشروع قد بدأ في العام الماضي بتكلفة بلغت 43 مليار دينار، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ووضعهما في الخدمة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بعد اكتمال المرحلة الحالية.

تقرير: بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك