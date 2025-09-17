حلبجة تطلق مشروعاً لتعزيز السلامة المرورية بتخطيط وتجديد شوارعها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، أغلقت مديرية مرور حلبجة عددًا من الشوارع والأزقة الرئيسية في المدينة أمام حركة المركبات، وذلك للبدء في مشروع خدمي لتخطيط وتجديد علامات الطرق.

يأتي هذا الإجراء، الذي لاقى ترحيبًا من المواطنين، كجزء من جهود أوسع لضمان سلامة السائقين والمشاة على حد سواء. وعبر عدد من أهالي المدينة عن دعمهم للمشروع، مؤكدين على أهميته قائلين: "هذا العمل يخدمنا جميعًا، فالطرق كانت مظلمة وغير واضحة ليلاً، وهذا المشروع سيساهم بالتأكيد في تقليل الحوادث".

وتشرف على تنفيذ المشروع مديرية هندسة المرور في إقليم كوردستان العراق. وفي هذا السياق، أوضحت ديلان عبدالله، من مديرية هندسة المرور، أن الخطة تشمل هذا العام تخطيط وتأهيل ما يقرب من 10 كيلومترات من شوارع المدينة الداخلية. وأضافت أن "العملية ستستمر، وفي العام القادم نأمل في توسيع نطاق المشروع ليشمل الطرق الخارجية والسياحية، بالإضافة إلى وضع اللافتات والإشارات المرورية اللازمة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم مديرية مرور حلبجة، نهاد محمد رشيد، أن المشروع لا يقتصر على الجانب الخدمي فحسب، بل يحمل أيضًا بعدًا ثقافيًا وتوعويًا. وقال: "هذا مشروع لتجديد ثقافة السلامة المرورية، ويهدف إلى تجميل شوارع المدينة وتوضيحها بشكل يشجع السائقين على الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، وتجنب الحوادث والمخالفات".

ويُعد هذا المشروع واحدًا من عدة مشاريع استراتيجية وخدمية أقرتها حكومة إقليم كوردستان في تشكيلتها التاسعة لمحافظة حلبجة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات في المدينة.

تقرير : آسان محمد – كوردستان24 - حلبجة