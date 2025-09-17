وزارة الزراعة العراقية تعلن حظر استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً لحماية الإنتاج المحلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2025، حظر استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً بسبب وفرة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار برنامجها الاستراتيجي لدعم وحماية المنتج الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مهدي سهر جبوري، في بيان رسمي، "إن القرار يهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار لصالح المواطنين، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين".

تشديد الرقابة على الحدود

وأضاف جبوري: "من الضروري تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع الممنوعة عبر التهريب، حفاظاً على المنتجات الوطنية".

مرونة وفقاً للتقويم الزراعي

وأوضح أن الوزارة تعتمد على التقويم الزراعي السنوي لضبط عمليات الاستيراد:

عند وفرة الإنتاج المحلي، يتم منع الاستيراد لحماية السوق الداخلية.

عند وجود نقص في بعض المنتجات، يُسمح بالاستيراد لتغطية حاجة المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه السياسة معمول بها في معظم دول العالم.

دعم الفلاحين بالرسوم الجمركية

وبيّن جبوري أن رسوماً جمركية تُفرض على غالبية المنتجات الزراعية المستوردة لضمان تصريف المنتجات المحلية، بما يضمن عدم تكبد الفلاحين خسائر.