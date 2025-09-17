حصاد الطماطم في كرمنشاه: إنتاج وفير وتحديات في التسويق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مزارعو القرى التابعة لمدينة دالاهو غرب محافظة كرمنشاه بشرق كوردستان (إيران)، منذ عدة أسابيع، موسم حصاد الطماطم في حقولهم.

تُعرف هذه المنطقة، وتحديدًا حقول قرية بياخوني في قضاء دالاهو، بخصوبتها وإنتاجها الزراعي الوفير. ويعتنق معظم سكان هذه المنطقة، المعروفة أيضًا باسم "كوران"، الديانة اليارسانية. ورغم أن المزارعين يعبرون عن رضاهم عن جودة ووفرة محصول هذا العام، إلا أنهم يواجهون تحديات كبيرة في تسويق منتجاتهم.

وفي هذا السياق، صرح المزارع أحمد بنديش قائلًا: "مشكلتنا الأولى هي السوق، الأسعار متقلبة جدًا، يوم جيد والآخر سيئ. لا نحصل على دعم كافٍ لتغطية تكاليفنا المرتفعة من أجور العمال، أسعار الصناديق، وتكاليف النقل. الوضع صعب جدًا بالنسبة لنا".

من المتوقع أن يصل إنتاج الطماطم في محافظة كرمنشاه هذا العام إلى أكثر من 550 ألف طن، يتم زراعتها على مساحة تزيد عن 8 آلاف هكتار. ورغم وجود ثلاثة مصانع كبيرة في المحافظة تستوعب ما بين 300 إلى 400 طن من الطماطم يوميًا من المزارعين، إلا أن المزارعين يشكون من أن هذه المصانع تفرض أسعارًا غير عادلة ولا تعكس القيمة الحقيقية لمحصولهم.

وأضاف مزارع آخر، ميرزا بنديش: "محصول الطماطم لدينا هذا العام أفضل بكثير من حيث الجودة والكمية مقارنة بالمناطق الأخرى. ولكن للأسف، السوق ضعيف والمصانع هي التي تحدد السعر الذي يناسبها. تكاليف الإنتاج من عمال وأسمدة ومستلزمات أخرى مرتفعة جدًا، وهذا لا يصب في مصلحتنا".

يُذكر أن نصف إنتاج الطماطم في المحافظة يذهب إلى المصانع المحلية، بينما يتم تصدير النصف الآخر إلى أسواق شرق كردستان والمحافظات الإيرانية الأخرى.