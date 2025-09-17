رئيس أركان وزارة البيشمركة يستقبل وفدين عسكريين من التحالف

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الفريق ركن، عيسى عوزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة، في ديوان الوزارة، وفدين من المستشارين العسكريين التابعين لقوات التحالف في إقليم كوردستان، وذلك في لقاءين منفصلين.

في اللقاء الأول، استقبل رئيس الأركان الجنرال "داج غارشول"، الملحق العسكري في السفارة النرويجية بالعراق والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع قوات البيشمركة الراهنة، والعقبات التي تواجه عملية توحيد وتنظيم القوات.

وأشاد الملحق العسكري بدور قوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب، مجدداً دعم بلاده لهذه القوات.

وفي اللقاء الثاني، استقبل رئيس الأركان الكولونيل "ديك بايلويك"، مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية العامة الأمريكية بإقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العسكري لقوات البيشمركة، حيث أشاد المسؤول الأمريكي بجهود وزارة البيشمركة في مجال الإصلاح وتنظيم القوات.

معبراً عن ارتياحه لظهور مؤشرات نجاح عملية الإصلاح، ومؤكداً استمرار دعم بلاده لإنجاز عملية التوحيد بشكل كامل.