كركوك أمام لحظة حسم: قوى كوردية وتركمانية تدعم “275” لضمان حماية هوية المدينة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت عدد من القوى السياسية في محافظة كركوك عدم مشاركتها بقوائم أو تحالفات انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، لكنها في المقابل طالبت أعضاءها وناخبيها بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع ومنح أصواتهم للقوائم التي تخدم مستقبل كركوك وتحافظ على هويتها.

هذه القوى أوضحت أن قرارها يهدف إلى منع تشتت الأصوات، وضمان ذهابها إلى الجهات القادرة على الدفاع عن خصوصية كركوك وحقوق مكوناتها، مع التأكيد على حرية الناخبين في اختيار القائمة التي يرونها مناسبة، شرط أن تكون ذات مشروع واضح تجاه المدينة.

من بين هذه القوى حركة التغيير (كوران)، التي تمتلك ما يقارب خمسة آلاف ناخب في المحافظة. فبرغم عدم مشاركتها بقائمة انتخابية، إلا أنها طلبت من قواعدها التصويت للوائح كوردستانية.

عزيز أحمد، ممثل حركة التغيير في كركوك، قال:

"ندعم منح الأصوات للقوائم الكوردستانية، وبشكل خاص للمرشحين الذين يعملون من أجل حماية الهوية الوطنية لكركوك، وحلّ قضية المناطق المستقطعة، وإعادتها إلى إقليم كوردستان."

وفي الاتجاه ذاته، أعلنت جهات تركمانية تمتلك توجهاً مؤيداً للبقاء ضمن الإقليم دعمها لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني رقم 275.

حيث صرّح عرفان كركوكي، رئيس حزب الجبهة التركمانية الديمقراطية:

"قررنا التصويت لقائمة 275، لأننا نؤمن بأن مستقبل كركوك يبقى آمناً ضمن معادلة الشراكة مع إقليم كوردستان."

من جانبها، كثّفت الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني من اتصالاتها مع هذه القوى لضمان توحيد الأصوات وعدم تكرار تجربة الدورات السابقة التي تسببت بتشتت أصوات الكرد بين قوائم متعددة.

وقال محمد كمال، مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك:

"نطلب من هذه القوى ومن جمهورها التوجه مباشرة إلى مراكز الاقتراع والتصويت لقائمة 275. هذا ليس دعماً حزبياً فقط، بل هو موقف لحماية كركوك ومن يمثلها داخل البرلمان والدفاع عن حقوق أهلها."

وتظهر تقديرات انتخابية أن الكورد يمتلكون ما يقارب 300 ألف صوت في كركوك، لكن تشتت الأصوات خلال الدورات السابقة حال دون حصولهم على أكثر من نصف مقاعد المحافظة. وفي هذه الانتخابات، يركّز الكرد على الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، مع فرص مفتوحة لزيادة العدد في حال نجاح جهود توحيد التصويت.