إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أبدت إيران، اليوم الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى حل "عادل ومتوازن" مع القوى الأوروبية بشأن ملفها النووي، وذلك عقب محادثات هاتفية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب المحادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطانية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجا مسؤولا ومستقلا من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة".

وأبلغ وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة بشأن برنامج طهران النووي، لتجنيب الجمهورية الإسلامية إعادة فرض عقوبات قد تدخل حيّز التنفيذ خلال عشرة أيام.

وأجرى يوهان فاديفول وإيفيت كوبر وجان-نويل بارو محادثات هاتفية الأربعاء مع عباس عراقجي الذي أبدى استعداد بلاده للتصول الى حل "عادل ومتوازن".

عقب المحادثات الهاتفية، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن عرض "بحث التمديد الموقت ما زال مطروحا إذا استوفت إيران شروطا معيّنة".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس إن القوى الأوروبية الثلاث جددت عرضها تمديد المهلة النهائية لآلية الزناد (سناب باك) "المقترحة قبل نحو شهرين".

وأضاف "على إيران اغتنام هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ الخطوات الملموسة اللازمة".

المصدر: فرانس برس