احمد الشرع: الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل "ضرورية"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأربعاء، إن المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، لكنها يجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها.



وأوضح الشرع، في تصريح للصحفيين في دمشق، أن "المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ضرورية، ويجب أن تحترم المجال الجوي السوري ووحدة الأراضي السورية وأن يخضع لرقابة الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنه "إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل، فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى".

وأشار إلى أن "واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وأكد الرئيس السوري، أن السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا مطروحين على الطاولة في الوقت الراهن.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء ‏الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لترتيب لقاء مع الرئيس ‏السوري أحمد الشرع، نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.‏

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في الحكومة الاسرائيلية قوله إن ‏نتنياهو يخطط لعقد هذا اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنهاية أيلول/سبتمبر، لكنه ‏أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص انعقاد الاجتماع تبدو ‏ضئيلة في هذه المرحلة.‏

ومن المقرر ان يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير ‏الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية رون ديرمر، ‏اجتماعاً جديداً الخميس في العاصمة الأذربيجانية ‏باكو، ضمن سلسلة لقاءات تُجرى تحت ضغط الإدارة ‏الأميركية، تهدف إلى تسريع التفاهمات الأمنية بين الطرفين، ‏وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".‏