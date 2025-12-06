قضية تهزُّ فرنسا.. 6 متهمين جدد في فضيحة اعتداءات جنسية جماعية مصوّرة

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في تطورٍ صادم، أعلنت النيابة العامة في مدينة بوردو جنوب فرنسا توجيه ست تهم جديدة في ملف اعتداءات جنسية جماعية مصوّرة داخل الوسط الليبرتيني، لتصل عدد المتهمين إلى 14 شخصًا، وفق ما أفادت به النيابة يوم الجمعة.

وأوضحت محطة "فرانس.إنفو" الفرنسية أن التحقيقات كشفت عن شبكة متسعة من المشتبه بهم تمتد على مدار عشر سنوات، في حين يواصل الضحايا السعي للعدالة. وتم توقيف الرجال الستة الجدد صباح الثلاثاء الماضي من قبل محققي فرقة الأبحاث في بوردو.

وكانت موجة أولى من التوقيفات قد شملت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 40 و57 عامًا، ووجهت لهم تهم الاغتصاب مع أعمال تعذيب ووحشية ارتكبت بين عامي 2011 و2024، بينما يُلاحق أحدهم بتهمة التواطؤ.

وفي يونيو الماضي، سُجن أربعة رجال آخرين للاشتباه في مشاركتهم في الاعتداءات نفسها، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وقد حددت السلطات ست نساء كضحايا لهذه الاعتداءات المصوّرة، تقدمت اثنتان منهن بشكوى رسمية، بينما كشفت تحقيقات النيابة عن أن إحدى الضحايا تقدمت بشكوى عام 2023 ضد شريكها السابق المولود عام 1969، متهمة إياه بتنفيذ اعتداءات جماعية بالتواطؤ مع رجال آخرين.

وأكدت أربع شريكات سابقات للرجل ذاته تعرضهن لنفس الوقائع، بينما عُثر على عشرات مقاطع الفيديو في منزله، وأثبتت التحليلات غياب موافقة النساء المشاركات فيها، مع وجود "صرخات ألم" واضحة.

وأظهرت التحقيقات أن أماكن تصوير هذه الاعتداءات شملت منزل المتهم الرئيسي، وبعض النوادي الليبرتينية في منطقة بوردو، الشارع العام في المدينة، ومواقع في إقليمي هيرو وغار.