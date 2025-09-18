الحكومة الاتحادية توجه باتخاذ إجراءات قانونية بحق محلل سياسي على خلفية تصريحات مثيرة للجدل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني رفيع المستوى بأن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أصدر توجيهاً إلى جهاز الأمن الوطني يقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلل السياسي سلام عادل، إثر تصريحات أدلى بها خلال ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية.

وأوضح المصدر أن تلك التصريحات تضمنت مضامين من شأنها المساس بالأمن الوطني، مشيراً إلى أن الشخص المعني لا يشغل أي منصب رسمي في مكتب رئيس الوزراء، ولا تربطه أي صلة بالمؤسسات الحكومية.

وأكد أن الحكومة ماضية في التعامل بحزم مع أي محاولة تهدف إلى إثارة الفوضى أو تهديد استقرار الدولة عبر تصريحات غير مسؤولة، مشدداً على ضرورة احترام مؤسسات الدولة ودورها في حفظ الأمن والنظام العام.

يُذكر أن المحلل السياسي سلام عادل، الذي يقدّم نفسه على أنه مستشار لرئيس مجلس الوزراء، كان قد صرّح في برنامج تلفزيوني بأن "الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة الشيعية على أهبة الاستعداد لابتلاع 11 محافظة عراقية في حال وجود أي مخطط لإسقاط النظام السياسي وإحداث فوضى في البلاد".