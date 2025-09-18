السوداني يعفي رئيس ديوان الوقف السني من مهامه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الخزرجي من مهامه، وذلك بناء على كتاب من المجمع الفقهي العراقي.

بحسب بيان مكتب السوداني، رشح المجمع الفقهي العراقي بدوره، ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقا لما نصت عليه المادة 4/ثانياً من قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012).

وكلّف السوداني، عامر شاكر الجنابي لتولي منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة لمدة ستة أشهر.

ووجه السوداني، الرئيس الجديد للديوان بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن اي استثمار سياسي أو انتخابي، وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع.