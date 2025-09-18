فنانان كورديان يشاركان لأول مرة في أوركسترا بروكسل الفيلهارمونية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- لأول مرة في تاريخ الفن والموسيقى الكوردية، يشارك الفنانان آلان عارف وشيركو كانيوار في الأوركسترا السيمفونية الفيلهارمونية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتُعَدّ هذه المشاركة محطة بارزة للتعريف بالغنى الفني والثقافي الكوردي ونقله إلى أوروبا والعالم.

واليوم الخميس، 18 أيلول/سبتمبر 2025، أجرى الفنانان تدريباً مشتركاً مع أوركسترا بروكسل، ضمن التحضيرات للحفل المرتقب المقرر إقامته يوم السبت 20 من الشهر الجاري عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أوروبا.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان24، قال الفنان آلان عارف، إن "هدفنا هو إيصال رسالة الفن والموسيقى الكوردية إلى الأوروبيين والعالم"، مضيفاً: "نحن الكورد نمتلك فناً وثقافة وموسيقى ثرية".

ويُبرز هذا التصريح أهمية هذه الفرصة التاريخية في تقديم الموروث الثقافي للشعب الكوردي على مسارح العالم.