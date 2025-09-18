سوق السليمانية للخضار والفواكه: وفرة في الإنتاج المحلي ومخاوف من تأثير المستورد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يُعد سوق الخضار والفواكه المركزي في السليمانية نافذة حيوية لعرض وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي لإقليم كوردستان العراق، حيث تتجمع فيه محاصيل المزارعين من مختلف أنحاء الإقليم، من دهوك وزاخو شمالاً إلى أربيل ومحيط السليمانية.

جودة عالية رغم شح المياه

على الرغم من التحديات التي فرضتها قلة الأمطار هذا العام، يؤكد التجار والمزارعون أن جودة المحاصيل المحلية ممتازة. وفي هذا السياق، يقول سرور علي، رئيس نقابة "علوة" السليمانية: "نشكركم على تسليط الضوء على منتجاتنا.

هذا العام، ورغم قلة الأمطار والمياه، فإن جودة المحاصيل، بفضل الله، جيدة جدًا. على سبيل المثال، محصول العنب أفضل من العام الماضي، كما أن 70% من الخضروات مثل الطماطم والخيار تأتي من منطقة بنجوين".

المنتج المحلي ينافس بقوة

يشهد السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات المحلية التي تلبي احتياجات المستهلكين، وتُصدر كميات كبيرة منها إلى مدن وسط وجنوب العراق.

يقول أحمد رحيم، أحد الكسبة في السوق: "البطاطا المتوفرة لدينا هي من شيخان وكلار وشهرزور، وأجودها بطاطا شيخان. أما البصل فيأتي من شيخان ودهوك، وكل هذه المحاصيل تصل إلى سوق السليمانية لتُباع هنا".

ويضيف تاجر آخر: "نحن نبيع جميع أنواع الخضار والفواكه وننقلها إلى مدن وسط وجنوب العراق، بما في ذلك الطماطم، الباذنجان، البطاطا، الفاصوليا، والتفاح بنوعيه الأصفر والأحمر".

تحدي المستورد يهدد المزارع المحلي

رغم جودة الإنتاج المحلي، يواجه المزارعون تحديًا كبيرًا يتمثل في منافسة المنتجات المستوردة، خاصة من إيران، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المحاصيل المحلية.

يقول أحد المزارعين المتخصصين في زراعة الطماطم: "هذه الطماطم من شهرزور وتلك من بنجوين. إذا لم يتم استيراد الطماطم الإيرانية، يكون سعر منتجنا جيدًا ويحقق ربحًا. لكن بمجرد وصول الطماطم الإيرانية، ينخفض السعر بشكل حاد. أحيانًا نبيع الصندوق بـ 500 دينار، وأحيانًا بـ 300 أو حتى 200 دينار".

كما يشير مزارع آخر إلى أن محصول الرمان هذا العام من مناطق حلبجة وهيران أقل من المتوقع، مما يفتح الباب أمام المنتجات المستوردة.

ويبقى سوق السليمانية مرآة تعكس حيوية القطاع الزراعي في كوردستان، وفي الوقت نفسه يسلط الضوء على حاجة المزارعين الماسة إلى دعم وحماية منتجاتهم لضمان استمرارهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تقرير: داليا كمال – كوردستان24 – السليمانية