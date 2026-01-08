الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان "المرشح المشترك" لرئاسة الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بعد اجتماع ضمهما اليوم في مدينة أربيل، من المقرر أن تعقد الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني جولة جديدة من المباحثات الأسبوع المقبل. وكشف مصدر مطلع أن المحور الرئيسي للاجتماع القادم سيكون مناقشة سيناريو "المرشح المشترك" لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود السياسية الرامية لتجاوز حالة الركود وتنظيم البيت الداخلي لإقليم كوردستان. وأفاد مصدر لمراسل "كوردستان 24"، اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، بأن الحزبين اتفقا عقب لقاء اليوم على مواصلة الحوار الأسبوع المقبل لاستكمال القضايا العالقة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أجندة الاجتماع المقبل ستتركز على ثلاثة محاور استراتيجية وهي:

تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

تفعيل برلمان كوردستان.

حسم ملف منصب رئيس جمهورية العراق في بغداد.

وأشار المصدر إلى وجود ترابط وثيق بين هذه الملفات الثلاثة؛ حيث إن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل "مفتاح الحل" ومنطلقاً لتفعيل البرلمان وحسم الخلافات المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية.

وتعد نقطة التحول البارزة في هذه المفاوضات هي طرح فكرة "المرشح المشترك" للمنصب السيادي في بغداد. وتشير التقارير إلى أن اجتماع اليوم شهد مناقشات مكثفة بهذا الصدد، وسط مساعٍ تهدف إلى توجه الكورد بصوت واحد ومرشح موحد إلى العاصمة الاتحادية، بما يضمن تعزيز ثقل المكون الكردي في العملية السياسية العراقية.

ومن المنتظر أن يتمخض اجتماع الأسبوع المقبل عن نتائج حاسمة، خاصة في ظل إدراك الطرفين لخطورة المرحلة الراهنة وضرورة تسريع الخطوات السياسية داخل الإقليم وخارجه.