ترحيل أول مهاجر إلى فرنسا في إطار الاتفاق الفرنسي-البريطاني

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- رحّلت بريطانيا، اليوم الخميس، أول مهاجر إلى فرنسا، وذلك في إطار اتفاق الهجرة الجديد الذي أُبرم بين البلدين خلال الصيف، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية.

ووفقاً لمصدر حكومي فرنسي، فإن المهاجر المُرحَّل هندي الجنسية، وصل إلى فرنسا صباح الخميس في رحلة تجارية. وكان دخل المملكة المتحدة في آب/أغسطس إثر عبوره قناة المانش على متن قارب صغير، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية.

وتم التوصل إلى الاتفاق في تموز/يوليو، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا.

ودخل اتفاق تم التوصل إليه مع باريس حيّز التنفيذ مطلع آب/أغسطس وينص على إعادة المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل عودة المهاجرين الموجودين حالياً في فرنسا عبر المانش.

وفي سياق متصل، أوقفت المحكمة العليا في لندن الثلاثاء، مؤقتاً قرار ترحيل مهاجر من إريتريا، كان من المقرر أن يُعاد إلى فرنسا الأربعاء، بعدما طعن في القرار مؤكّداً أنه ضحية للإتجار بالبشر.

وقررت الحكومة البريطانية استئناف هذا القرار، وأعلنت أنها ستقوم بـ"مراجعة" التشريعات المتعلقة بالعبودية المعاصرة، لتفادي "سوء استخدامها" كوسيلة لعرقلة عمليات الترحيل.

وفي بيان رسمي، رحّبت وزيرة الداخلية البريطانية شعبانة محمود بعملية الترحيل الأولى، ووصفتها بأنها "خطوة أولى مهمة نحو تأمين حدود البلاد".

وأوضحت وزارة الداخلية أن هناك رحلات أخرى لنقل مهاجرين إلى فرنسا ستتم هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

وأضافت أن أول دفعة من المهاجرين الذين سيسمح لهم بالمجيء من فرنسا إلى بريطانيا ستصل "خلال الأيام المقبلة".

ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير وصل أكثر من 31 ألف شخص إلى السواحل البريطانية بعد عبور قناة المانش وهو عدد قياسي مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

المصدر: فرانس برس