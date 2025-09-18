آلان حمه سعيد: التشكيلة الحكومية التاسعة أنجزت بناء 214 مدرسة وتأهيل 1670 أخرى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، اليوم الخميس، إنه تم توفير 10 آلاف مقعد دراسي و28 بناية مدرسية جديدة تضم 309 صفوفاً دراسية لخدمة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أعمال البناء لا تزال مستمرة في 30 مدرسة تضم 473 صفاً جديداً.

وأضاف حمه سعيد في مقابلة مع كوردستان24، أن الاستعدادات للعام الدراسي 2025-2026 اكتملت بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة والمنظمات المعنية ساهمت في تجهيز المقاعد والبنى المدرسية.

وأوضح الوزير أن التشكيلة الحكومية التاسعة أنجزت خلال فترة عملها بناء 214 مدرسة جديدة، إلى جانب 629 صفاً دراسياً، كما تم توفير 110 آلاف مقعد دراسي جديد وإعادة تأهيل 1670 مدرسة، بينما شهد هذا العام وحده تجديد 434 مدرسة.

وأشار حمه سعيد إلى أن عدد المدارس الكرفانية تقلص من 139 مدرسة إلى 11 مدرسة فقط، فيما تم بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية إنشاء 141 صفاً دراسياً جديداً، منها 40 صفاً في منطقة كرميان.

وذكر أن أكثر من 22 مليون كتاب جديد طُبعت وتم توزيعها على جميع مديريات التربية في المحافظات والإدارات المستقلة.

وأكد سعيد أن جميع التغييرات التي أُدخلت على المناهج الدراسية أعدّها أساتذة وخبراء محليون، وأن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصا أكثر من 8 ملايين لتر من النفط الأبيض لتوزيعه على مدارس جميع المحافظات والإدارات المستقلة خلال العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المثبتين والمتعاقدين في إقليم كوردستان هذا العام يبلغ 148 ألف معلم، إضافة إلى 33 ألف موظف في وزارة التربية.

وأوضح أن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يبلغ نحو مليون و800 ألف طالب، بينما يصل عدد الطلاب في المدارس الأهلية إلى 154 ألفاً، مع وجود 6844 مدرسة حكومية وحوالي 594 مدرسة أهلية.

وبيّن أن تسجيل التلاميذ في الصف الأول الابتدائي لا يزال مستمراً، حيث تم حتى اليوم تسجيل نحو 139 ألف تلميذ، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 160 ألف تلميذ هذا العام.

كما كشف الوزير عن خطة لتوظيف نحو 20 ألف خريج جديد كمعلمين في المدارس الأهلية.

ولفت حمه سعيد إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الزي المدرسي للطلبة هذا العام، لكنه قد يحدث العام المقبل.

وأكد في الوقت نفسه إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، على أن يُدشّن هذا العام في 50 مدرسة بشكل تجريبي أول مركز تعليمي في العراق وكوردستان للذكاء الاصطناعي.