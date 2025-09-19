زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على اختبار طائرة هجومية مسيرة وأمر بإجراء أبحاث أكثر حول إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه التكنولوجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الطائرة المسيرة وهي تقلع ثم تدمر هدفا.

وأوردت الوكالة أن الاختبار أظهر "الفعالية القتالية الممتازة للطائرات الهجومية التكتيكية المسيرة من سلسلة كومسونغ"، مشيرة إلى أن كيم أعرب عن "رضاه الكبير".

ونقلت عن كيم قوله إن الطائرات المسيرة تبرز ك"عنصر رئيسي في النشاط العسكري، ما يجعلها أولوية قصوى وعملا بالغ الأهمية في تحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

كما أمر ب"بذل جهود لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة"، بالإضافة إلى "توسيع وتعزيز" قدرات إنتاج الطائرات المسيرة.

وكشفت بيونغ يانغ عن أولى طائراتها الهجومية المسيرة العام الماضي، وحذر خبراء من أن قدراتها الجديدة في هذا المجال قد تكون مرتبطة بتحالفها الناشئ مع روسيا.

وأفادت وكالات استخبارات كورية جنوبية وغربية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في عام 2024، وبشكل رئيسي إلى منطقة كورسك، بالإضافة إلى قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

وقدّرت سيول أن نحو 600 جندي كوري شمالي قُتلوا وجُرح آلاف آخرون خلال قتالهم إلى جانب روسيا.