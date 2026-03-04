طهران تعلن تأجيل مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي لأسباب تنظيمية

منذ 46 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في محافظة طهران، محسن محمودي، عن تأجيل مراسم الوداع المقررة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي كان من المفترض أن تنطلق مساء اليوم في مصلى العاصمة طهران.

وأوضح محمودي في تصريحات صحفية أن البرنامج الذي كان مقرراً للوداع لمدة ثلاثة أيام قد تم إلغاؤه في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي والبرنامج الجديد في وقت لاحق.

وعزا المسؤول الإيراني قرار تأجيل مراسم وداع آية الله خامنئي إلى "التدفق الكبير للطلبات من مختلف أنحاء البلاد" و"الرغبة الشعبية الواسعة في المشاركة"، مشيراً إلى أن التأجيل جاء بهدف توفير البنية التحتية اللازمة والتحضيرات اللوجستية المناسبة لاستيعاب الحشود الكبيرة المتوقعة.

وفي سياق متصل، أشار محمودي إلى استمرار التجمعات الشعبية في الميادين والشوارع بمختلف المدن الإيرانية، مؤكداً أن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي سيصدر بياناً رسمياً فور جهوزية الاستعدادات لإقامة المراسم الرسمية لوداع المرشد الراحل.





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة.