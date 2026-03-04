تركيا تعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني قبل دخوله أجواءها

منذ 27 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي الإيرانية وكان متجهاً نحو الأجواء التركية، وذلك قبل وصوله إلى هدفه.

ووفقاً للبيان، فإن الصاروخ سلك مساراً عبر أجواء العراق وسوريا قبل أن يتوجه نحو المجال الجوي التركي، حيث جرى التعامل معه على الفور وإسقاطه من قبل قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمركزة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبشأن الأنباء عن سقوط حطام في قضاء "دورتيول" التابع لولاية هاتاي، أوضحت الوزارة أنه بعد تحييد التهديد في الجو، تبيّن أن الشظايا التي سقطت هي بقايا صاروخ منظومة الدفاع الجوي (الاعتراضي) وليست من الصاروخ المهاجم، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الدفاع التركية تحذيراً شديد اللهجة، جاء فيه: "إن إرادتنا وقدرتنا على حماية أمن بلادنا ومواطنينا في أعلى مستوياتها. وبينما تدعم تركيا الاستقرار والهدوء في المنطقة، فإنها تمتلك القدرة الكاملة للدفاع عن أراضيها ضد أي تهديد، أياً كان مصدره".

وفي ختام بيانها، دعت تركيا كافة الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، مشددة على أنها "تحتفظ بحق الرد على أي موقف عدائي"، ومؤكدة استمرار التنسيق والتشاور مع حلفائها في "الناتو" بهذا الخصوص.





المصدر: وزارة الدفاع الترکیة