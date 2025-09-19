لجنة وزراء مجلس اوروبا تطالب بالافراج عن صلاح الدين دميرتاش

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- طالبت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالإفراج الفوري عن السياسي الكوردي البارز صلاح الدين دميرتاش، ودعت تركيا إلى تقديم معلومات بحلول يونيو 2026 حول منح حق الأمل لعبد الله أوجلان.

وفي اجتماعها الدوري، أشادت لجنة وزراء مجلس أوروبا بنضال صلاح الدين دميرتاش، مشيرة إلى أنه و"سياسيين آخرين انتخبهم الشعب، قد سُجنوا لأسباب سياسية دون أي دليل".

وانتقدت اللجنة المحكمة الدستورية التركية لعدم إجرائها أي تحقيق بخصوص عملية زيارات دميرتاش، مطالبة تركيا بالامتثال الفوري لطلب أوروبا وإطلاق سراح دميرتاش والسياسيين الآخرين.

وفيما يتعلق بمنح عبد الله أوجلان "حق الأمل"، طالبت اللجنة تركيا بتقديم معلومات لمجلس أوروبا بحلول يونيو 2026.

تجدر الإشارة إلى أن "حق الأمل" هو قانون أو حق صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينص على أن أي سجين محكوم عليه بالسجن المؤبد يحق له، بعد مرور 25 عامًا في السجن، طلب مراجعة قرار الحكم أو الإفراج عنه، أو الإفراج المشروط.