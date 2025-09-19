مظلوم عبدي يؤكد التزامه باتفاقية آذار ويطالب بحماية حقوق المكونات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، التزامه باتفاق العاشر من آذار، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار القائم في شمال شرق سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، حيث صرح عبدي بأنهم "يؤكدون التزامهم باتفاق العاشر من آذار"، مضيفًا أنه "يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في شرق سوريا".

كما أعلن مظلوم عبدي استعداد قواته للتفاوض بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، والاجتماع مع المجالس المعنية بهذا الشأن.

وأشار عبدي إلى أن "الحل السياسي هو الخيار الأفضل لحماية استقرار سوريا وشعبها"، داعيًا إلى "حماية حقوق المكونات السورية".