طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل 15 محافظة دون الأربعين مئوية من بينها العاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 19 ايلول 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية متسببة بتصاعد للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق "، مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق: دهوك 29، السليمانية 31، أربيل 33، الأنبار 34، نينوى 35، كركوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 36، بغداد وديالى وبابل 37، النجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان 39، المثنى وذي قار 40، والبصرة 43".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع أن "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع ظهر بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهار في المنطقة الجنوبية متسببة بتصاعد للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".