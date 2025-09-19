ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو "أفضل طريقة لعزل حماس"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل حماس".

وقال ماكرون في حديثه للقناة 12 الإسرائيلية إن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو ببساطة قرار للقول إن لا علاقة على الإطلاق للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وما يعانيه اليوم، بحماس".

ودافع الرئيس الفرنسي عن خطته التي سيعلنها رسميا الإثنين في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها "عملية" الغرض منها "إطلاق سلسلة من السلوكيات الجديدة والالتزامات الجديدة".

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة الخطة المسماة "إعلان نيويورك" والرامية لإعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي مع إقصاء حماس لأول مرة بطريقة لا لبس فيها، في خطوة سارعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى التنديد بها.

وشدّد ماكرون على أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس" التي "تريد تدميركم"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

في المقابلة، اعتبر الرئيس الفرنسي أن "مقاربة حكومتكم، تحديدا بعض الوزراء، تقضي بنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين".

ولفت إلى وجود "حالة طارئة" استدعت التحرك، خصوصا التهديدات بضم الضفة الغربية المحتلة، وشدّد على أنها "الفرصة الأخيرة قبل أن يصبح اقتراح حل الدولتين مستحيلا تماما".

وأكد ماكرون في حديثه للقناة الإسرائيلية أنه كان يرغب بزيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته.

وشدّد على أنه يرغب في مواصلة "العمل" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واعتبر أن الدولة العبرية تقوم "بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل" لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

وقال ماكرون "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (...) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة".

واعتبر أن "كسر الحلقة المفرغة" يتطلب "القضاء على حماس وتفكيكها"، لكنه لفت إلى أن "المقاربة العسكرية" ليست "كافية".

وإذ أشار إلى أنه لم يتخّذ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية لأسباب سياسية داخلية، أعرب ماكرون عن أسفه لـ"تشويه الموقف الفرنسي".

وقال "إن هذا الأمر لا يحزننا فحسب، بل يثير غضبنا".

وأبقى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل قائما إذا واصلت هجومها الجديد على غزة، واصفا العملية الإسرائيلية بأنها "خطأ هائل".