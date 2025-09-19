أرملة تشارلي كيرك تخلف زوجها الراحل في رئاسة منظمته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون الخميس أن أرملة المؤثر الأميركي اليميني تشارلي كيرك ستتولى رئاسة المنظمة الشبابية "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" التي أسسها زوجها الراحل للترويج للسياسات المحافظة في المدارس والكليات.

وكانت اريكا كيرك قد أكدت لمؤيدي المنظمة بعد يومين من مقتل زوجها على يد شاب يبلغ 22 عاما، أن "الحركة التي بناها زوجي لن تموت".

وأعلن مجلس إدارة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" في منشور على منصة اكس أن كيرك ستخلف زوجها في القيادة.

وجاء في المنشور "انتخب مجلس إدارة +نقطة تحول+ بالإجماع اريكا كيرك رئيسة تنفيذية جديدة ورئيسة للمجلس".

وأضاف "في نقاشات سابقة، أعرب تشارلي للعديد من المديرين التنفيذيين أن هذا ما يريده في حال وفاته".

وأثار مقتل كيرك الأسبوع الماضي موجة من الحزن بين المحافظين الذين أشادوا به باعتباره من داعمي حرية التعبير والقيم المسيحية.

وأمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس الأعلام حدادا عليه في بادرة رسمية غير اعتيادية على مواطن عادي.

وكشف اغتيال كيرك عن الانقسامات داخل المجتمع الأميركي، حيث سعى المحافظون لمعاقبة أي شخص لم يظهر الاحترام الكافي لمقتله.

ووردت تقارير عدة عن طرد أشخاص من وظائفهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن سخرية أو احتفالا بمقتله.

وكان الكوميدي جيمي كيميل آخر الضحايا عندما أعلنت شبكة "إيه بي سي" عن تعليق برنامجه "جيمي كيميل لايف" إلى أجل غير مسمى بعد الاستياء من تعليقات له حول دوافع مطلق النار والاستغلال السياسي للحادث.