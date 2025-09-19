إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفضت إيران الجمعة تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه "غير قانوني".

وقال مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بما اعتبره "سياسات إكراه".

ووافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.

في أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك" وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.