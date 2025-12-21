الانتاج في القطاع الزراعي ازداد نحو عشرة أضعاف خلال التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشادت وزير الزراعة، بيگرد طالباني، خلال مراسم افتتاح مشروع زراعي في إدارة رابرين المستقلة، بدور التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في تطوير القطاع الزراعي بهدف كسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في كوردستان.

وقالت طالباني اليوم الأحد، خلال مراسم افتتاح مشروع "بلانت إنيرجي" في رابرين: إن افتتاح هذا المشروع هو جزء من سياسة وزارة الزراعة في التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم التي أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع مماثلة.

وأكدت أيضاً أن الوزارة، رغم عدم وجود تعليمات خاصة لهذا النوع من المشاريع، قدمت الدعم للمشروع، لأنهم يعتقدون أنه سيصبح أساساً لانطلاق مشروع "عضوي" في المنطقة وفي عموم كوردستان.

وزير الزراعة والموارد المائية أشارت إلى أن وزارتها اتبعت سياسة إدخال الزراعة الذكية بمساعدة التكنولوجيا الحديثة والمعدات الزراعية المتطورة في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية، وذلك باستخدام أقل كمية من المياه وأقل مساحة من الأرض وتحقيق أعلى نسبة من الإنتاج.

وقالت: "قبل مباشرة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، لم تتجاوز نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي من 1.5% إلى 1.8%، لكن الآن حسب بيانات هيئة الاستثمار، ارتفعت نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي إلى نحو 10%. وهذا يؤكد أن المستثمرين داخل وخارج كوردستان لديهم ثقة كبيرة في استراتيجية تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، والتي تعد جزءاً من سياسة التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم.

كما شددت طالباني على أن حكومة الإقليم لديها خطة طويلة الأمد للأمن المائي ونفذت العديد من المشاريع، منها بناء السدود والبحيرات واستخدام أنظمة الري الحديثة لتقليل هدر المياه.