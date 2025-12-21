رئيس حكومة كوردستان يعزّي بوفاة المخرج المسرحي زهير عبد المسيح عبدوكا

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تقدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بخالص التعازي لوزير النقل والاتصالات آنو جوهر، بوفاة عمه الفنان والمخرج المسرحي زهير عبدالمسيح عبدوكا.

وقال مسرور بارزاني في بيان التعزية: السيد آنو جوهر عبدوكا، وزير النقل والاتصالات، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الكوردي الشهير، زهير عبد المسيح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم الصبر والسلوان.

وتوفي زهير عبدالمسيح عبدوكا في وقت متأخر من ليلة السبت / الأحد 21 كانون الأول 2025.

وبرحيله يفقد المسرح الكوردي والسرياني أحد أبرز مبدعيه الذين كرّسوا حياتهم للفن المسرحي، أداءً وإخراجاً، وأسهموا في إثراء المشهد الثقافي بتجارب متعددة اللغات والرؤى.