حمه سعيد: سنوفّر أراضي لمعلمي اللغة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، زيارة إلى كركوك، وخلال زيارته لإحدى مدارس المدينة، أعلن أن حكومة الإقليم واصلت دعم التعليم باللغة الكوردية في كركوك وفي المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الدعم سيستمر.

وشدّد أيضاً على أنه بعد رأس السنة سيجري زيارة مدارس خانقين دعماً للتعليم باللغة الكوردية في تلك المدينة.

وقال حمه سعيد في حديثٍ للصحفيين: خلال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، جرى تخصيص أكثر من مليار و800 مليون دينار لتأمين احتياجات المراكز التعليمية في كركوك، كما جرى تجديد عدد من المدارس من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية"، مؤكداً الاستمرار في دعم التعليم باللغة الكوردية.

وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي على الموظفين والمعلمين في المنطقة، قال وزير التربية: بالتنسيق مع وزارة البلديات، نعمل على توزيع الأراضي على المعلمين، وستُمنح الأولوية لمعلمي التعليم باللغة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

وأضاف حمه سعيد: بتوجيهٍ من مسرور بارزاني، تم التعاقد مع 2159 معلماً لمادة اللغة الكوردية، أسوة بمعلمي إقليم كوردستان.

وتابع: كما تم تثبيت المعلمين الذين كانوا متعاقدين سابقاً وتحويلهم إلى ملاك دائم، ونُفذ القرار بالطريقة نفسها في كركوك والمناطق الأخرى، من دون أي تمييز بين معلمي إقليم كوردستان ومعلمي المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم.

في سياقٍ متصل، أوضح وزير التربية أن "دور المدارس وجهود وتضحيات معلمي التعليم باللغة الكوردية في هذه المناطق محل احترام وتقدير كبيرين، ولا سيما في 17 كانون الأول، يوم علم كوردستان، حيث رأينا مدى علو وقدسية الشعور الوطني في هذه المناطق، ولذلك أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع معلمي التعليم باللغة الكوردية".