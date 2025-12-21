تعزيزات برية وجوية.. رتل عسكري للتحالف الدولي يصل ريف الحسكة قادماً من العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- واصلت قوات التحالف الدولي تعزيز مواقعها العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث وصل اليوم الأحد رتل عسكري جديد إلى قاعدة "قسرك" الواقعة شمال محافظة الحسكة.

وأفادت المصادر بأن الرتل دخل الأراضي السورية عبر معبر "الوليد" الحدودي مع إقليم كوردستان العراق، وضمن 24 شاحنة محملة بصهاريج وقود، وصناديق لوجستية مغلقة، بالإضافة إلى عربات عسكرية ثقيلة.

تأتي هذه الخطوة في سياق الدعم البري المتواصل للقواعد التابعة للتحالف في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية.

يتزامن هذا التحرك البري مع نشاط جوي مكثف؛ إذ رُصد في التاسع عشر من كانون الأول الجاري هبوط عدة طائرات شحن عسكرية في قاعدة "الشدادي" جنوبي الحسكة، محملة بإمدادات ومعدات عسكرية وتقنية، لضمان استمرارية العمليات اللوجستية وتأمين احتياجات القوات العاملة في المنطقة.