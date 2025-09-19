الرئيس الصيني يشيد بمباحثات "إيجابية وبناءة" مع نظيره الأمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب تفادي القيود التجارية "الأحادية الجانب" والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة إلى الشركات الصينية على غرار تيك توك، وذلك خلال مكالمة هاتفية وصفها بأنها "بناءة".

وأتت المكالمة في خضم مباحثات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بعد توصلهما إلى هدنة تجارية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر لإرجاء زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة، بينما يبقى مصير تطبيق تيك توك المملوك صينياً معلقاً في الولايات المتحدة.

وقال شي لترامب إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتين.

كذلك، دعا شي واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب المصدرين المذكورين.

ولم يتم الإعلان عن أي اتفاق بشأن التطبيق الواسع الانتشار.

وأكد الرئيس الصيني أن بكين ترحب بـ"المفاوضات التجارية المطابقة للأسواق"، وتأمل في التوصل إلى "حل يتفق مع القوانين والقواعد الصينية، إضافة إلى توازن في المصالح" بين الطرفين.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الصينية إلى لقاء قريب محتمل بين الرئيسين.

وخلال المحادثات الأخيرة بين ترامب وشي في حزيران/يونيو، أكد الرئيس الأمريكي أنه تلقى دعوة لزيارة الصين، ودعا نظيره إلى زيارة الولايات المتحدة.

من جهته، تحدث ترامب الجمعة عقب الاتصال عن تقدم بشأن تيك توك، وعن لقاء قريب مع شي جين بينغ.

المصدر: فرانس برس