القيادة المركزية الأميركية: مقتل قيادي من داعش جراء مداهمة في سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن قواتها نفّذت عملية مداهمة في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" يدعى عمر عبد القادر، كان يشكل "تهديداً مباشراً" للولايات المتحدة.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان عبر منصة (إكس)، أن عبد القادر كان ينشط في التخطيط لهجمات ضد الأراضي الأميركية، وأن مقتله من شأنه إضعاف قدرة التنظيم على تنفيذ اعتداءات مستقبلية تستهدف الأميركيين وشركاءهم.

وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر: لن نتراجع عن ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج".

مشيداً بجهود القوات الأميركية المشاركة في العملية.

U.S. Forces Kill Syria-Based ISIS External Operations Planner



On Sept. 19, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a raid in Syria that resulted in the death of a senior ISIS operative who posed a direct threat to the U.S. homeland.



Omar Abdul Qader was an ISIS member… pic.twitter.com/aMXiNCIHVu — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 19, 2025

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أعلن اليوم الجمعة عن مقتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الجهاز أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن هلاك الإرهابي عمر عبد القادر بسام، المكنى عبد الرحمن الحلبي، أحد أبرز قيادات عصابات (داعش) الإرهابية، وذلك في عملية جرت فجر الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".

وأوضح البيان أن "المجرم الحلبي يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُسمى (الولايات البعيدة)، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، جرى إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان وجوده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قِبَل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائياً".

وأكَّد البيان أن "هذه الضربة تُمثل خسارة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية؛ حيث يأتي القضاء على الحلبي بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من 6 قياديين من الصف الأول لـ(داعش)".

وتابع أن "جهاز مكافحة الإرهاب يُعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول (داعش) أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل، وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".