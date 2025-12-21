واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً بإبقاء جزء من العقوبات على سوريا كورقة ضغط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن رفض الولايات المتحدة طلب إسرائيل في عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن وعدت بـ "تعويض" تل أبيب عن ذلك الرفض.

وقال مصدران إسرائيليان إن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض.

وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترامب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سوريا، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.

وأشارا إلى أن فريق ترامب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أضافا أن إدارة الرئيس الأميركي وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح ماهية هذا التعويض، وفق ما نقله موقع تلفزيون سوريا.

وكان ترامب قد وقّع يوم الجمعة، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً فور التوقيع.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء "قانون قيصر" في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار، ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، بعد إزالة أحد أبرز العوائق أمام ذلك.