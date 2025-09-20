عاصفة ترابية تضرب إقليم كوردستان وتخفض مستوى الرؤية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان 24، في محافظات السليمانية، كركوك وحلبجة، بمراجعة 76 شخصاً المستشفيات بسبب العاصفة الترابية الكثيفة التي تجتاح إقليم كوردستان منذ أمس الجمعة.

السليمانية

وقال آرام بختيار، مراسل كوردستان24 في السليمانية، إن مدى الرؤية انخفض إلى كيلومتر واحد بسبب تأثير العاصفة الترابية.

وأعلنت مديرية صحة السليمانية أن 44 مواطناً راجعوا المستشفيات منذ عصر الجمعة وحتى الساعة 11:00 ليلاً طلباً للعلاج.

فيما لا يزال 9 منهم تحت الرعاية الطبية، بينما غادر 35 آخرون بعد تلقي العلاج اللازم.

كما أوصت صحة السليمانية المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، واستخدام الكمامات عند الخروج.

وبحسب مراسل كوردستان24، فقد نُقل مواطنان إلى مستشفى الطوارئ في حلبجة جراء ضيق التنفس الناجم عن الغبار الكثيف.

كركوك

ووفقاً لمراسل كوردستان24 في كركوك، سوران كاميران، راجع 30 شخصاً مستشفيي الطوارئ والحرية بسبب مشاكل في التنفس ناجمة عن العاصفة الترابية، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأضاف أن العاصفة وصلت كركوك بعد ظهر الجمعة واشتدت تدريجياً، فيما تشير التنبؤات الجوية إلى أنها ستصل هذه الليلة إلى بغداد وتكريت وديالى والأنبار وبابل ومناطق أخرى.

ودعت مديرية شرطة المرور المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ والأبواب، وتقليل التنقل بالسيارات إلا للضرورة بسبب تدني مستوى الرؤية.

أربيل

من جانبها، أفادت هيرو مولودي، مراسلة كوردستان24 في أربيل، بعدم تسجيل أي حالات صحية مرتبطة بالعاصفة حتى الآن.

وأشارت إلى أن العاصفة اشتدت في الساعة الرابعة عصراً، ووفقاً لتوقعات هيئة الأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فمن المرجح أن تستمر حتى صباح السبت.