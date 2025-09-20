البرتغال تعلن عن عزمها الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستعترف رسمياً الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.

ومن بين الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت لشبونة قد أعلنت في تموز/يوليو أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى "التطور المقلق جدا للنزاع"، فضلا عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية البرتغالية في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين (...) وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر".

وتنتقد إسرائيل بشدة خطط الاعتراف بدولة فلسطينية وتعتبر ذلك مكافأة لحماس على هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث مجاعة، أقنعت حتى بعض حلفاء إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضا الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي من المقرر أن تناقش مسألة حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.