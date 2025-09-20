هوراماني: نفّذت التشكيلة التاسعة مشاريع طرق بأكثر من 3.5 تريليون دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن التشكيلة التاسعة نفّذت عدداً من مشاريع الطرق والجسور، سواء إنشاء أو تأهيل، ضمن مدن الإقليم.

الطرق الخارجية الرئيسة:

على صعيد الطرق الخارجية، عملت التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان على إنشاء أو تأهيل وتعبيد طرق بطول 2681 كيلومتراً.

بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تريليون و32 مليار و834 مليون دينار.

طرق القرى:

نفّذت التشكلية التاسعة 318 مشروعاً خاصاً بطرق القرى.

وصل مجموع أطوال هذه الطرق إلى 317 كيلومتراً.

الطرق داخل المدن:

أما داخل مدن إقليم كوردستان، فقد نفّذت الحكومة 2168 مشروع طرق وجسور.

وبلغت التخصيصات المرصودة لهذه المشاريع أكثر من تريليوني و40 مليار دينار.

افتتاح مشروع جديد:

اليوم السبت، سيفتتح رئيس الوزراء مسرور بارزاني طريقاً إستراتيجياً جديداً، هو طريق شێخان – لالش المزدوج، والذي أُنجز خلال فترة قصيرة وبجودة ومعايير عالمية.