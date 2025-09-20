مسرور بارزاني يفتتح متنزّه "سرهلدان" بمدينة دهوك

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يفتتح رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت، متنزّه "سرهلدان" بمدينة دهوك.

ويعدُّ متنزّه سرهلدان إحدى مشاريع الخدمات المهمة في مدينة دهوك، تبلغ كلفة إنشاءه أكثر من أربعة مليارات دينار.

أُنشِئ المتنزه على مساحة واسعة تبلغ 122 ألف متر مربع، خصص نحو 75% من مساحته للمساحات الخضراء، وزُرعت فيها آلاف النباتات والزهور المتنوعة، لتضفي مظهراً جمالياً يجذب الأنظار في المدينة.

وبالإضافة إلى المساحات الخضراء، يضمُّ المتنزه عدة مرافق وخدمات، منها: مطاعم ومقاهي، نافورة جاذبة للانتباه، ملعب روماني للأنشطة الرياضية، مناطق مخصصة للرياضة، ملاعب للأطفال، ومواقف واسعة للسيارات.

ويعد إنشاء متنزه سرهلدان، إلى جانب تحسين المظهر الجمالي للمدينة، جزءاً مهماً من جهود تعزيز البيئة وتطوير القطاع السياحي وانتعاشه.