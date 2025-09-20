مسرور بارزاني: من دواعي سرورنا ان تصدر اليابان سيارتها الى كافة العراق عبر كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مركز الفحص والتجهيز لشركة تويوتا العراق في محافظة دهوك، بحضور السفير الياباني لدى العراق، والقنصل العام، وممثلي الشركة، إلى جانب مجموعة سردار المستثمرة للمشروع.

وفي كلمة له بالمناسبة، رحّب بارزاني بالحضور، موجهًا شكره إلى السفير الياباني والقنصل وممثلي شركة تويوتا، وأثنى على جهود مجموعة سردار قائلاً:

"نشكر كاكا سردار ومجموعة سردار على هذا العمل المبارك الذي قاموا به."

وأكد رئيس الحكومة أن اختيار اليابان لإقليم كردستان كمركز رئيسي لاستيراد سياراتها إلى العراق، ومن ثم توزيعها إلى باقي المدن، يعكس مستوى الثقة الدولية المتنامية بالإقليم، وأضاف:

"يسعدنا أن نرى دولة مثل اليابان تثق في كوردستان إلى هذه الدرجة، وأن يتم اختيار مدينة هنا لتكون مركزًا لاستيراد السيارات اليابانية."

فرص عمل ونقل خبرات

وأوضح بارزاني أن المشروع لا يقتصر على الاستيراد وإعادة التوزيع فحسب، بل يتضمن عمليات تجميع بعض الأجزاء داخل المركز، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل خبرات تقنية متقدمة إلى الداخل، مضيفًا:

"يسعدني أن جزءًا من الموظفين هنا هم من أبناء بلدنا، يتعلمون مهنة جديدة وفق المعايير الدولية، وخاصة اليابانية، وهذا سيؤدي إلى تطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية."

كما أعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مشاريع صناعية أكبر وأكثر تطورًا، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لتوسيع النشاط الصناعي في الإقليم.

التزام حكومي بدعم الاستثمار

وشدد رئيس الحكومة على أن حكومة الإقليم كانت وستظل داعمة للمشاريع التجارية والاستثمارية، قائلاً:

"كونوا على ثقة بأن حكومة الإقليم ستكون دائمًا داعمة لحماية جميع حقوق رجال الأعمال والمستثمرين، وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة هي حامية لحقوق المواطنين."

وأشار إلى أن هذه العلاقة المتوازنة بين المستثمرين والمواطنين تمثل الأساس السليم الذي تسعى حكومته لترسيخه من أجل خلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

رسالة تفاؤل

وفي ختام كلمته، عبّر مسرور بارزاني عن امتنانه لجميع الحضور والشركات المنفذة، متمنياً لهم التوفيق والازدهار، قائلاً:

"آمل أن نرى في المستقبل مشاريع أكبر وأكثر تقدماً، وأن تبقى كوردستان في تقدم وتطور مستمر، وشعبها مزدهراً وآمناً."

ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين إقليم كوردستان واليابان، ودفعة قوية نحو تطوير قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به داخل العراق عموماً والإقليم على وجه الخصوص.