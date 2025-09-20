شيخان والإيزيديون في قلب الإعمار: مشاريع استراتيجية للكابينة التاسعة

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تتواصل قافلة الإعمار في إطار الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، حيث نُفذت مئات المشاريع في جميع مناطق الإقليم دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بقضاء شيخان والمجتمع الإيزيدي، الذين حظوا بنصيب وافر من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في مجالات الطرق والجسور، والمياه والمجاري، والتعليم، وتجديد المباني وغيرها.

أبرز المشاريع المنفذة:

1️⃣ دعم طلاب شنكال النازحين

قدّم رئيس الوزراء مسرور بارزاني دعماً مالياً مباشراً لـ 82 طالباً نازحاً من شنكال، لتغطية نفقات تنقلهم ومشاركتهم في الامتحانات النهائية.

2️⃣ دعم مركز لالش

خلال زيارته لمعبد لالش في 3 يونيو 2024، أكد بارزاني أن الإيزيديين "مكوّن أصيل من مكونات كوردستان"، وأعلن دعم تجديد مركز لالش الثقافي وإنشاء طريق مناسب للمراسم والاحتفالات.

3️⃣ إطلاق قناة "سما TV"

بدعم من رئيس الحكومة، أُنشئت قناة متخصصة ببث برامج ثقافية وفنية موجهة للإيزيديين، بهدف الحفاظ على الهوية والثقافة الأصيلة، وجُعل مقرها في مركز لالش.

4️⃣ مشروع دعم الناجين من داعش

في الذكرى العاشرة لإبادة شنكال (4 أغسطس 2024)، أطلقت الحكومة مشروعاً لدعم أكثر من 3000 ناجٍ، شمل مساعدات مالية وخدمات استشارية وتوعوية.

5️⃣ ترقية خانكي إلى ناحية

بتوجيه من رئيس الوزراء (13 يونيو 2022)، تم تحويل مجمع خانكي التابع لقضاء سميل إلى ناحية، لتسهيل تقديم الخدمات لسكانه.

6️⃣ تجديد قاعة المناسبات في شيخان

عام 2023، جُددت القاعة بتمويل حكومي لتكون مهيأة لخدمة أهالي المنطقة في المناسبات المختلفة.

7️⃣ مشاريع الطرق الاستراتيجية

طريق باعدرة – أيتيت (2024): بطول 26 كيلومتراً، وبتكلفة 135 مليار دينار، يربط دهوك بمنفذ إبراهيم الخليل الدولي.

طريق شاريا – زاوا: يربط المنطقتين الحيويتين.

تجديد طرق ديربون: شمل طرقاً رئيسية وفرعية في مجمع يقطنه المسلمون والمسيحيون والإيزيديون.

طريق شيخان – لالش (2024): حجر الأساس وُضع في 21 سبتمبر 2024، بكلفة تجاوزت 26 مليار دينار، وطول 8 كيلومترات وعرض 25 متراً. أُنجز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد.