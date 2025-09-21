مسرور بارزاني يشيد بصمود معلمي كوردستان ويؤكد مستقبل مشرق للطلاب

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم الأحد 21 أيلول 2025، عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وعبر مقطع فيديو نشره على منصة إكس، توجّه مسرور بارزاني بتهانيه الحارة لجميع التلاميذ والطلبة والمعلمين والمدرسين وأولياء الأمور في عموم كوردستان، معرباً عن أمله في أن يكون عاماً حافلاً بالنجاح والإنجاز.

كما خصّ رئيس الحكومة أولياء الأمور بالشكر لدعمهم مسيرة أبنائهم التعليمية التي تضمن بناء مستقبل مشرق للوطن، مؤكداً ثقته بأن أطفال اليوم هم قادة الغد الذين سيحملون راية التقدم.

وأشاد مسرور بارزاني بشكل استثنائي بالكوادر التدريسية، معرباً عن امتنانه العميق للمعلمين الذين وصفهم بأنهم نماذج للمواطنين المخلصين والوطنيين، مثمناً صمودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية رغم كل الصعوبات والمشاق.

وفي ختام حديثه، تعهد مسرور بارزاني بأن الحكومة ستواصل دعمها الكامل للكوادر التدريسية لضمان حصولهم على كافة حقوقهم، والعمل على تعويضهم عن المصاعب التي مروا بها، متطلعاً إلى مستقبل قريب تنتهي فيه الأزمات بشكل تام.