رئيس حكومة كوردستان: أطفالنا يستحقّون أفضل رعاية صحية في وطنهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في خطوةٍ جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 أيلول (سبتمبر) 2025، مستشفى الأطفال في مدينة زاخو.

وقال مسرور بارزاني خلال مقطع فيديو نشره على منصة (إكس): أتمنى ألا يحتاج أحد لزيارة المستشفى، ولكننا نؤكد أنه في حال الضرورة، سيجد أهلنا هنا، وخاصة أطفالنا الأعزاء، أفضل رعاية صحية ممكنة.

وشدد رئيس الحكومة على أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هو توفير الخدمات المتكاملة التي تُلبي احتياجات المواطنين في أماكن سكنهم.

وأضاف: هدفنا هو ألا يضطر أي مواطن للسفر إلى أماكن أخرى بحثاً عن العلاج، يجب أن تتوفر كل المتطلبات الصحية والعلاجية هنا.

ووجه رئيس الحكومة شكراً خاصاً لجميع الكوادر الطبية والصحية التي ستقوم على تشغيل هذا الصرح الطبي، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة المجتمع.