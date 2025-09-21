زاخو تحتفي بمرور أربع سنوات على إدارتها المستقلة بتدشين مشاريع استراتيجية جديدة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- احتفلت إدارة زاخو المستقلة بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها، حيث شهدت المناسبة تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة على يد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني. ويجسد هذا الإنجاز مرحلة جديدة في مسار الحوكمة وتطبيق اللامركزية في المنطقة.

في 21 أيلول/سبتمبر 2021، أعلن مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان رسمياً تحويل قضاء زاخو إلى إدارة مستقلة، بعد أن كان جزءاً من محافظة دهوك، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين.

حصيلة أربع سنوات

منذ تأسيسها، شهدت إدارة زاخو إنجازات ملموسة على صعيد التنمية. فقد تم الإعلان عن 321 مشروعاً بميزانية إجمالية بلغت 370 مليار دينار، توزعت على النحو الآتي:

• 315 مشروعاً أُنجزت بالكامل.

• 26 مشروعاً لا تزال قيد التنفيذ.

وشملت هذه المبادرات مختلف مناطق الإدارة:

• 293 مشروعاً في مركز قضاء زاخو.

• 107 مشاريع في قضاء باطيفا.

• 29 مشروعاً صُنفت كمشاريع استراتيجية كبرى.

قطاعات حيوية

تركزت المشاريع على قطاعات رئيسية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، أبرزها:

• الطرق والمواصلات

• التربية والتعليم

• الصحة

• السياحة

• الكهرباء

• الموارد المائية

• المؤسسات الحكومية

• الزراعة

• الاستثمار

تنمية مستدامة

ويُعد إنشاء إدارة زاخو المستقلة، وما تبعه من تنفيذ هذه المشاريع، خطوة محورية نحو تعزيز التنمية المحلية والارتقاء بجودة الحياة لمواطنيها، لترسخ زاخو مكانتها كأحد النماذج الناجحة للحوكمة المحلية في إقليم كوردستان.