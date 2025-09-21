ذي قار تسجل أكثر من 100 إصابة بالحمى النزفية وسط تحذيرات من تهديد صحي واقتصادي خطير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تشهد محافظة ذي قار تصاعداً مقلقاً في حالات الإصابة بمرض الحمى النزفية، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 100 حالة، بينها 12 حالة وفاة، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الصحية والشعبية.

ويؤكد مختصون أن هذا الارتفاع السريع في أعداد المصابين يشكّل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة في المحافظة، ويضع المؤسسات الصحية في حالة استنفار دائم، في وقت تعاني فيه من محدودية في الإمكانات والكوادر الطبية.

خطر مزدوج على الإنسان والثروة الحيوانية

ولا يقتصر خطر الحمى النزفية على الإنسان فحسب، بل يمتد ليهدد الثروة الحيوانية أيضاً، الأمر الذي قد يتسبب بخسائر اقتصادية جسيمة. ولهذا طالب مواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل حملات توعية صحية، ورقابة بيطرية مشددة، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة نواقل المرض في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

أصوات من داخل المحافظة

المستشار لشؤون المواطنين في ديوان محافظة ذي قار، حيدر سعدي، أوضح أن: "المرض يمثل خطراً حقيقياً على المجتمع، ويجب على الدوائر الصحية والأمنية والحكومية تكثيف جهودها لاحتوائه، مع ضرورة تفعيل الرقابة البيطرية بشكل عاجل."

أما المواطن جواد زاير، فقال لـ كوردستان24: "نخشى من انتشار المرض بشكل أكبر، لذلك نطالب الجهات المعنية بالتحرك سريعاً وتوفير فرق ميدانية للتوعية والعلاج، خاصة في المناطق الريفية."

فيما أضاف المواطن يونس كاظم: "المواطنون اليوم بحاجة إلى إجراءات ملموسة، فالمسألة لا تتعلق بالصحة فقط، بل تهدد معيشتنا أيضاً، لأن المرض يطال الإنسان والحيوان معاً."

دعوات عاجلة للتحرك

أمام هذا التهديد الصحي المتصاعد، شدد مراقبون على ضرورة تحرك عاجل وجاد من الجهات المختصة لاحتواء المرض، وضمان سلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية في محافظة ذي قار.

