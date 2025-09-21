أزمة الكهرباء في بغداد تدفع السكان للاعتماد على المولدات وسط تعقيدات في إدارتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مجلس محافظة بغداد، عن وجود عجز في كمية الطاقة المجهزة للعاصمة يصل إلى 50 بالمئة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الكهرباء لضمان عدالتها بين المحافظات.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز بالمجلس، علي الزركاني، إن وزارة الكهرباء تجهز العاصمة حاليا بخمسة آلاف و500 ميغاواط، مقابل حاجتها الفعلية البالغة 12 ألف ميغاواط، لتتمكن من التشغيل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، أي أنها تعاني من نقص بالطاقة المجهزة يتجاوز الـ 50 المئة.

وأشار إلى ضرورة النظر في توزيع الكهرباء بما يضمن حصة عادلة لبغداد التي يتجاوز سكانها 13 مليون نسمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

واعتبره الزركاني رقماً ضخماً يتطلب تقديم خدمات في مجالات البنى التحتية كافة، فضلا عن أن التوسع العشوائي وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، أسهما بزيادة الطلب على الكهرباء، مقابل الغبن الواضح في حصتها الحالية من الطاقة.

وأوضح الزركاني، أن هذا العجز في تجهيز الطاقة، تسبب في الحاجة إلى المولدات كبديل لنقص الطاقة، واصفا ملف المولدات، بأنه كبير ومعقد بسبب عدم استقرار تجهيز الطاقة، ما دعا المجلس خلال المدة الماضية، إلى تحديد تسعيرة عادلة للأمبير ومتابعة عمل المولدات ميدانيا ومعاقبة المخالفين.

منوهاً أن الحل النهائي لهذا الملف يكمن في زيادة حصة بغداد من الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.