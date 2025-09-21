مسرور بارزاني: أهالي زاخو يستحقون أفضل المشاريع والخدمات

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أول معرض تجاري دولي في إدارة زاخو المستقلة، وأدلى لاحقاً بتصريحات للصحفيين حول مشاريع المدينة وجودة بيئتها.

وهنأ مسرور بارزاني أهالي زاخو وكافة كوردستان بالذكرى الرابعة لتأسيس إدارة زاخو المستقلة، مؤكداً سعادته بالتقدم الكبير الذي حققته المدينة خلال السنوات الماضية.

وشدد رئيس الحكومة على أن أهالي زاخو يستحقون أفضل المشاريع والخدمات.

معرباً عن أمله في أن تساهم المشاريع والبرامج الحالية في دفع زاخو نحو مزيد من التطور والنمو، مثنياً على جهود الأهالي في افتتاح المعرض وتشجيع المسيرة التنموية للإقليم.

وبشأن جودة البيئة في المدينة، قال مسرور بارزاني: الحمد لله، إنها أنظف من بقية الأماكن، ونأمل أن يستمر الأهالي في الحفاظ على نظافتها وحمايتها.