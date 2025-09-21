السعودية تعدم عسكرياً أدين بـ"الخيانة العظمى"

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عسكري أدين بـ"الخيانة العظمى" و"دعم الأعمال الإرهابية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، من دون أن تحدد الأفعال التي تمت إدانته على أساسها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية (واس) مساء السبت إنّ "العريف عيد بن إبراهيم الزعبي أقدم على ارتكاب أفعالٍ تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجا إرهابيا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأشارت الى تنفيذ الحكم في مدينة القصيم وسط المملكة.

وإعدام العسكريين نادر في السعودية.

وتعود آخر عملية إعدام معلنة في حقّ جنود الى أيلول/سبتمبر 2023، وشملت طيارين أدينا بـ"الخيانة الحربية". وسبقها في نيسان/أبريل 2021 إعدام ثلاثة جنود دينوا بـ"الخيانة العظمى".

وبإعدام العسكري السبت، تكون المملكة قد نفذت حكم الإعدام بحق 283 شخصا خلال هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

ونفذت السعودية 338 حكما بالإعدام في 2024، وهو رقم قياسي.

تسارعت خلال هذا العام وتيرة تنفيذ الإعدامات في المملكة، وشكّلت قضايا المخدرات الغالبية العظمى لأعداد الإعدامات بواقع 192 حكما من أصل 283.