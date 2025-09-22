الصليب الاحمر يعلن تنظيم اجتماع دولي حول انتهاك القانون الدولي خلال النزاع

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها ستشارك في تنظيم اجتماع دولي "رفيع المستوى" في 2026 "لضمان احترام الإنسانية في أوقات الحرب"، على خلفية تزايد حالات انتهاك القانون الدولي خلال النزاعات.

وقالت اللجنة الدولية في بيان مشترك وقّعته فرنسا والبرازيل والصين والأردن وكازاخستان وجنوب إفريقيا "لا يمكن العالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بشكل منتظم ومتعمد".

قبل عام، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة بمشاركة هذه الدول الست لحشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني، بعنوان "المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني".

وحضت اللجنة في البيان "الدول والمجتمع الدولي على التحرك" للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن "كل الدول، بما فيها الدول التي تعيش في وضع احتلال، ملزمة احترام وضمان احترام" هذه القواعد.

وأعلن أعضاء المبادرة أنهم سيشاركون في تنظيم "اجتماع دولي رفيع المستوى للدفاع عن الإنسانية في أوقات الحرب في 2026".

ولم يشر البيان إلى أي حرب بشكل محدد، موضحا أن الامر "يتعلق بكل النزاعات في العالم، وموجه إلى جميع الاطراف المعنية، ويهدف إلى ضمان تطبيق موحد وشامل للقانون الدولي الإنساني".

وعندما أطلقت المبادرة العام الماضي، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك عن قلقها إزاء ارتفاع "عدد المصابين والقتلى في النزاعات في غزة والسودان وأوكرانيا" والذي "يفوق مخيلتنا".

وأشار البيان الى أن 89 دولة وقّعت المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني منذ إطلاقها.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قادة العالم إلى رص الصفوف حول مسؤولية مشتركة: الحؤول دون وقوع فظائع والحفاظ على الإنسانية في أوقات الحرب".

وأكد البيان "معا، يمكننا وضع حد للمعاناة والدمار غير المعقولين وغير المقبولين اللذين تتسم بهما النزاعات الجارية".

AFP