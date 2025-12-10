بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رفضت محكمة بلغارية الأربعاء تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ويطالب لبنان بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة.

أسفر الانفجار الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارا هائلة في المرفأ ومحيطه.

أوقف غريتشوشكين في أيلول/سبتمبر في مطار العاصمة البلغارية صوفيا، وأفادت النيابة العامة أنه مطلوب من السلطات اللبنانية بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، وهو عمل إرهابي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص، وتعطيل آلات بهدف إغراق سفينة".

لكن محكمة في صوفيا رفضت الطلب اللبناني بتسليمه وأمرت بإطلاق سراحه، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".

ويمكن استئناف الحكم في غضون سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في صوفيا والتي سيكون قرارها نهائيا. وسيبقى المشتبه به موقوفا إلى ذلك الحين.

تفيد السلطات اللبنانية بأن سبب الانفجار يعود إلى اندلاع حريق في مستودع حيث تم تخزين أطنان من نترات الأمونيوم لسنوات.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وكان غريتشوشكين مالك السفينة "روسوس" التي نقلت نترات الأمونيوم إلى المرفأ.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات المعارك السياسية والقضائية في لبنان.

وشملت الشخصيات التي تم استجوابها في إطار القضية رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.