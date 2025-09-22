نحو 50 أسرة في حي دروازة بكركوك لا تصلها المياه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد عدد من المواطنين في ناحية دەروازە بكركوك لـ”كوردستان24، اليوم الاثنين، 22 أيلول 2025، بأنهم محرومون من المياه منذ عدة أشهر، ويضطرون إلى شرائها عبر الصهاريج أو جلبها من أماكن أخرى، وأعادوا سبب المشكلة إلى تقصير الحكومة الاتحادية.

وقال أحد المواطنين: نحو 60 منزلاً لا تصلها المياه، وقد راجعنا عدداً من الدوائر الحكومية، لكننا لم نحصل على أي حلول لمشكلتنا.

وأضاف مواطن آخر: مديرية مياه كركوك وعدتنا بأن تُحل مشكلتنا يوم الخميس، لكننا لا نعلم إن كان ذلك صحيحاً أم مجرد محاولة لإسكاتنا.

وأشار مواطن ثالث إلى أن انقطاع المياه يشكل ظلماً كبيراً، فحين نتصل بمديرية المياه لا نواجه بوجود أي مشكلة مياه، لكن بعد يومين نُصاب بالمشكلة نفسها مجدداً. لا يمكن أن نستمر هكذا، نبلغهم بانقطاع المياه ثم تُحل المشكلة بشكل مؤقت فقط. ورغم وعودهم بحل جذري، إلا أن شيئاً ملموساً لم يتحقق حتى الآن.